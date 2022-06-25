Відпочити та допомогти країні: як правильно подорожувати під час війни

Голова Державного агентства з розвитку туризму України Мар’яна Олеськів розповіла про розвиток туризму під час війни. В ефірі телемарафону чиновниця поділилася, як українці можуть подорожувати та допомагати економіці країни.

– Під час війни туристична галузь не припиняла своєї роботи, але трохи змінила формат. Спочатку це було питання про притулок – на цьому тлі зріс туристичний збір у багатьох областях. За 4 місяці ми маємо збільшення збору на 65% у всій Україні, – повідомила Мар’яна.

Чиновниця додала, що поступово відновлюється і туризм із метою відпочинку.

– На сьогодні ми маємо дуже повільне відновлення поїздок із метою відпочинку. Якщо ми говоримо про сімейну подорож, то найкраще це робити в Україні. Якщо можна відпочити та відновитися на території країни – це дуже добре, адже гроші залишаються в Україні. Такий відпочинок допоможе економіці та ЗСУ, – запевняє Олеськів.

Мар’яна додала, що туроператори кооперуються з місцевими ОВА, щоб возити туристів лише щодо безпечних локацій. Подорожувати Україною можна, але не з розважальною метою – це допоможе відірватися від подій у країні, а також підтримати нашу країну в економічному плані.

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