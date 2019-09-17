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Відпрацьовують захист узбережжя. Росія влаштувала військові маневри в Криму

Бойова тривога у Криму. Міноборони Росії несподівано влаштувало військові навчання на полігоні Опук. Задіяли кораблі, авіацію і понад 3 тис. військових.

Морська піхота відпрацьовувала захист узбережжя на випадок можливої атаки. Розігрували бої з умовним ворогом, проводили стрільби і висадку морського десанту.

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Подібні навчання на полігоні Опук відбулися наприкінці серпня. Військові маневри в окупованому Криму проводять регулярно, відтоді як Росія окупувала український півострів.

Нагадаємо, Росія запанікувала після того, як у Чорне море зайшов корабель США.

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