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Відродження українських традицій: як в Україні відсвяткували Масницю

Для вірян східного обряду 2 березня розпочинається найтриваліший і найсуворіший піст у році. Це чудовий час, щоб змінити своє життя – очистити думки, робити більше добрих справ, щоб стати світлішими.

Водночас, віряни не повинні вживати м’яса, молока, сиру та яєць. Під час Великого посту заборонено пити алкоголь.

Перед початком посту люди святкують Масницю. До того ж, за давніми традиціями, їсти потрібно не млинці, а частуватись саме варениками.

Це свято символізує пробудження весни, тож і зустріти її потрібно гучно. Як напередодні відзначали Масницю – дивіться у сюжеті Христини Величанської.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Росії в дитячому садку відзначили Масляну піснями про горілку.

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