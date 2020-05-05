Відстежувач хворих на Covid-19: нова професія в США

Відстежувач контактів хворих на Covid -19, це нова й уже достатньо популярна вакансія в Америці. Низка штатів активно шукає людей, які проводитимуть онлайн-інтерв’ю з інфікованими, щоб знайти та ізолювати людей, які могли від них заразитись.

Серед вимог до кандидатів на посаду: досвід у галузі охорони здоров’я, гарні комунікаційні навички та увага до деталей.

Найбільше таких відстежувачів набирають у Нью-Йорку. Майже 6 тис. спеціалістів допомагатимуть приборкати пандемію серед 19-мільйонного населення штату.

Тим часом компанії Google та Apple продовжують спільно розробляти технологію повідомлення власника мобільного телефону, що він перебував поряд із людиною, в якої виявили Covid.

Факти ICTV раніше писали про те, що кількість жертв коронавірусу в США перевищила втрати країни у В’єтнамській війні.

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