Відтермінування платежу за продукцію чи зручна доставка: допомога бізнесу від METRO УКРАЇНА

Коронавірус та карантин приніс чималі збитки для бізнесу і створив ряд складнощів, які необхідно вирішувати щоденно. Готельно-ресторанний бізнес не може собі дозволити зволікати, потрібна швидка адаптація та реактивні дії. Це не всім під силу. Тож бізнесу необхідна допомога, і це тенденція часу.

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Наприклад, в компанії METRO до питання допомоги підходять комплексно. Тут упевнені – це необхідність, щоб готельно-ресторанний бізнес швидше долав наслідки кризи і при цьому міг обслуговувати гостей на найвищому рівні. Тож саме комплексний підхід набуває особливого значення.

– Ми піклуємося про бізнес клієнтів, щоб вони, в свою чергу, також турбувались про своїх гостей. Ми хочемо, щоб наші клієнти готельно-ресторанного бізнесу більше фокусували свої зусилля на їжі й сервісі, і менше – на щоденних турботах. Ми, як партнер, готові допомагати їм в цьому, тому й вважаємо за потрібне впроваджувати низку інструментів. Зокрема, це – відтермінування платежу за придбану продукцію чи зручна доставка до закладів. А ще це можуть бути діджитал рішення, наприклад, з безкоштовним створенням власного сайту для закладу, що допомагає залучати ще більше гостей, – говорить Тіно Цайске, генеральний директор компанії METRO УКРАЇНА.

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