Відточування наступу: як відзначили День піхоти українські військові

6 травня в Україні третій рік поспіль відзначають День піхоти. Це день воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових бригад Сухопутних військ ЗСУ.

Нині в нашому війську понад 50 тис. піхотинців, 4 тис. з яких – жінки.

Це – основа бойового потенціалу Сухопутних військ. Вони несуть найбільше навантаження та відіграють вирішальну роль під час виконання завдань операції Об’єднаних сил.

У свято одна з механізованих бригад Збройних сил України проходила бойовий вишкіл на рівненському полігоні.

Армійці відточували наступ на ворога, адже боронитися, кажуть, вже навчилися.

Наступ на ворожі позиції бійці відточують, застосовуючи сучасну імітаційну систему Лазертаг.

Це – найбільш ефективна форма навчання підрозділів, яка дозволяє максимально наблизитися до реального бою й вміло поєднати тактику та вогневу майстерність. Влучність умовних пострілів визначають завдяки спеціальним датчикам.

Скупчення російських військ

6 травня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що військ РФ біля українського кордону наразі більше, ніж під час першої ескалації. Через це, за його словами, країни Альянсу мають бути напоготові.

Про близько 80 тис. російських військових поряд з Україною пишуть і журналісти The New York Times із посиланням на представників Пентагону.

Детальніше про скупчення російських військ читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Міноборони

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