Відвів літак від будинків: історія героїчного вчинку курсанта Олексія Биченка

150 секунд – це одна прослухана пісня, інтервал між потягами в метро або приготована баристою кава. А для курсанта університету повітряних сил Олексія Биченка – це врятовані від руйнувань будинки та людські життя. Ризикуючи собою, майбутній льотчик вчинив героїчний вчинок, коли на нього ніхто не розраховував – звичайні навчальні польоти, просте завдання: піднятися в небо, і прилетіти з точки А в точку Б.

Це був вісімнадцятий для курсанта політ, та саме під час нього в залізного птаха відмовив двигун. І щоб не впасти на житлові будинки, курсант повів літак на поля, хоча й розумів – часу на катапультування може не вистачити.

Страшно – не те слово, згадує курсант. Та вже за кілька секунд опанував себе. До катастрофи лишалося 150 секунд. Двигун відмовив на висоті 1800 метрів. З цієї миті відлік пішов на секунди.

Тричі намагається запустити двигун – не слухається. Врешті центр виходить на зв’язок і дає команду катапультуватися. Літак падає зі швидкістю 10-12 метрів щосекунди. Та курсант не покидає літак, бо під ним житлові будинки. Хоча висота вже критично низька, вирішує відвести машину у бік. І лише коли літак опинився над полями – катапультувався. До землі лишалося 62 метри.

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Це надкритична висота – статистика виживання при катапультуванні на подібних висотах – 10%.

Після такого катапультування не всі повертаються до польотів. А ще дії льотчиків по секундах вивчає військова комісія, якщо знайдуть помилки – він більше ніколи не підніметься в небо. Викладач університету Ігор Олійник має 800 власних годин нальотів – був у складі такої комісії і вивчав поведінку Олексія в повітрі.

За героїчний вчинок Олексія Биченка нагороджено Орденом мужності, хоч сам курсант героєм себе не вважає. Попереду прискіплива медкомісія і екзамени, саме від цього залежить чи повернеться Олексій знову до польотів. Особисто, каже, зробить все, щоб знову піднятися в небо.

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