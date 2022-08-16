Відвойовування захоплених житлових районів: як навчають українських бійців у Британії

Британія розширить програму навчання для українських військових. Готові підготувати більше добровольців, ніж раніше планували. Чимало країн відправили своїх інструкторів, щоб поділитися досвідом з українськими добровольцями.

Навчати по 10 тис. українських добровольців кожні чотири місяці. Така амбітна мета у британського уряду. Розробили спеціальну програму з практики ведення боїв у міських умовах.

На тренуваннях жінки та чоловіки віком від 25 до 45 років різних професій. Здобувають навички проведення спецоперацій. За легендою – відвойовують захоплені ворогом житлові райони.

До програми вже долучилися інструктори з Канади, Данії, Швеції, Фінляндії, Норвегії та Нідерландів. Нещодавно влада Нової Зеландії також оголосила, що відправить своїх військових спеціалістів.

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