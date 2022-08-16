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Відвойовування захоплених житлових районів: як навчають українських бійців у Британії

Анна Боль Журналістка Факти ICTV Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Британія розширить програму навчання для українських військових. Готові підготувати більше добровольців, ніж раніше планували. Чимало країн відправили своїх інструкторів, щоб поділитися досвідом з українськими добровольцями.

Навчати по 10 тис. українських добровольців кожні чотири місяці. Така амбітна мета у британського уряду. Розробили спеціальну програму з практики ведення боїв у міських умовах.

На тренуваннях жінки та чоловіки віком від 25 до 45 років різних професій. Здобувають навички проведення спецоперацій. За легендою – відвойовують захоплені ворогом житлові райони.

До програми вже долучилися інструктори з Канади, Данії, Швеції, Фінляндії, Норвегії та Нідерландів. Нещодавно влада Нової Зеландії також оголосила, що відправить своїх військових спеціалістів.

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