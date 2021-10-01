VII Форум Диригенти змін. Відповідальність. Хто, як не я?

Соціальна відповідальність стає дедалі популярнішим світовим трендом. У Києві відбувся VII Форум Диригенти змін за участі власників і керівників українських та міжнародних компаній, суспільних і державних діячів та лідерів думок.

Організатор заходу – міжнародна консалтингово-аудиторська компанія Делойт в Україні. Йшлося про зміни, які важливі зараз і для майбутнього, зокрема й про відповідальне лідерство.

Освітній Навчай для України проект спрямований на подолання освітньої нерівності в Україні.

Важливо, що значної уваги організатори заходу приділили й питанням інклюзивності – усі панельні дискусії перекладалися жестовою мовою, а простір заходу було сплановано відповідно концепції доступності.

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