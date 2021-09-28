VII Форум Диригенти змін: які теми порушує

Людство постійно шукає позитивних змін, які можуть вплинути як на сьогодення, так і на життя майбутніх поколінь. У столиці відбувся VII Форум Диригенти змін. Він об’єднав понад 300 учасників. Організатор заходу – міжнародна консалтингово-аудиторська компанія Делойт в Україні.

Форум було засновано переламного для України 2014-го. Выдтоді він порушує теми, які непокоять суспільство, бізнес та державу, розповідають його партнери.

У загальну концепцію відповідальності цілком вписувалося, що організатори забезпечили тестування на Covid-19 для всіх учасників та спікерів.

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