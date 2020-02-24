Війна, полон та окупація. Історія жінки-підприємця із прифронтового Зайцевого

Ірина Борисова – жителька Зайцевого, підприємець. До війни вона мала чотири магазини, тепер залишився один – для військових. Її син служив у Нацгвардії, сама жінка пережила полон бойовиків. На підвалі у бойовиків Ірина провела чотири дні. Жінка припускає, що бойовикам її родину здали сусіди за проукраїнську позицію.

До свого рідного селища Зайцевого жінка повернулася лише тоді, коли частину населеного пункту звільнили від російських окупантів. Тепер найбільше Ірина боїться, що в Зайцевому відведуть війська, і вона знову залишиться без домівки. Деталі у сюжеті Володимира Михайлова.

Нагадаємо, бойовики “відсвяткували” 23 лютого обстрілами на Луганському напрямку.

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