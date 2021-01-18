Війна в прямому ефірі: 30 років тому почалася операція Буря в пустелі

30 років тому Білий дім оголосив про початок операції Буря в пустелі з метою звільнення Кувейту від іракської окупації. США на чолі з багатонаціональною коаліцією завдали поразки армії Саддама Хусейна.

У серпні 1990 року іракські війська увійшли на територію Кувейту та зайняли столицю країни, отримавши контроль над 20% світових запасів нафти. Рада Безпеки ООН дозволила застосовувати проти Іраку військову силу. Диктатор Іраку Саддам Хуссейн відмовився підкоритись рішенню ООН та не вивів свої війська.

Буря в пустелі стала першою війною у прямому ефірі – революцію у висвітленні бойових дій здійснила американська телекомпанія CNN.

Потім з авіаційної бази у Саудівській Аравії перші літаки бомбардували Ірак. В операції Буря в пустелі взяли участь 700 тис військ антиіракської коаліції. Керівництво операцією здійснювали США. Ізраїль в бойових діях участі не брав.

За наступні шість тижнів наносились повітряні удари по військових об’єктах і цивільній інфраструктурі Іраку. Почалась наземна операція.

Іракський контингент вибитий з Кувейту, а 10 тис. вояків потрапили в полон. Конфлікт припинили. Іраку заборонили продаж нафти за кордон доки в країні не буде ліквідовано зброю масового знищення.

Офіційних даних про втрати Іраку немає, але вони оцінюються в 25 тис. загиблих і 75 тис. поранених серед військовослужбовців.

Ліквідація Касема Сулеймані

3 січня 2020 року у столиці Іраку по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада було завдано три ракетні удари.

У результаті обстрілу вибухнули два автомобілі та загинуло восьмеро осіб, зокрема п’ять членів шиїтського формування Аль-Хашд аш-Шаабі та ще двоє відвідувачів аеропорту.

Восьмий загиблий – цивільний, який помер у своїй машині біля аеропорту після того, як в нього влучила одна з ракет.

Серед загиблих – глава спецпідрозділу Кудс іранського Корпусу вартових Ісламської революції генерал Касем Сулеймані.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.