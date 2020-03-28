Війна в умовах карантину: як живуть бійці ЗСУ та люди з прифронтових сіл

Війна в умовах карантину – українські військові ризикують потрапити не лише під ворожий обстріл. Самоізолюватися на фронті – завдання неможливе.

Подекуди на півсотні людей у військових медиків є лише два термометри. Про експрес-тести годі казати.

Докладніше про те, як живуть наші захисники та ті, хто залишився жити біля лінії розмежування – у репортажі Костянтина Мельникова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на передовій ворог безупинно атакує позиції ЗСУ.

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