Війна в умовах карантину: як живуть бійці ЗСУ та люди з прифронтових сіл
Війна в умовах карантину – українські військові ризикують потрапити не лише під ворожий обстріл. Самоізолюватися на фронті – завдання неможливе.
Подекуди на півсотні людей у військових медиків є лише два термометри. Про експрес-тести годі казати.
Докладніше про те, як живуть наші захисники та ті, хто залишився жити біля лінії розмежування – у репортажі Костянтина Мельникова.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на передовій ворог безупинно атакує позиції ЗСУ.
2020-03-28Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.