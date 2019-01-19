Війна війною, а традиції за розкладом – занурення армійців під Авдіївкою

Українські армійці фіксують обстріл своїх позицій з кулемета Калашникова. Гатять бойовики не зі стаціонарних вогневих точок.

Ці позиції під Авдіївкою висунуті вперед, тож під ворожим вогнем одночасно з трьох боків.

День чи ніч – різниці для обстрілу на цій ділянці фронту для бойовиків не існує. Гатять, щойно помічають будь-який рух.

Найпотужніша зброя тут зараз – ручні протитанкові гранатомети, з яких окупанти гатять одночасно напівкільцем.

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Атакують бойовики і з неба. Перероблюючи безпілотники в ударні літальні апарати, які начиняють осколковими пострілами з автоматичних гранатометів. Один такий безпілотник армійці збили під Авдіївкою. Та ситуація на фронті не позбавляє військових сьогоднішнього свята.

Війна війною, а традиції за розкладом. За 2 км від бойовиків українські армійці не відмовляються зануритися.

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Опубліковано Cічень, 19 в 20:20



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