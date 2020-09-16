Війна за бурштин і ДТП із Зайцевою: 4 найрезонансніші сюжети Фактів ICTV

Надихнути і допомогти змінити світ на краще – ось головна місія Фактів ICTV. 20 років ми і партнери влади, і нещадні критики, особливо, коли йдеться про кумівство, хабарництво, корупцію та знищення надр і природних ресурсів.

Ціною здоров’я, ризику і часто відмови від спокійного життя. У кореспондентів Фактів ICTV безліч історій, якими вони дуже пишаються.

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Ми одними з перших порушили тему нелегального видобутку бурштину, фактично, добилися, що сіла за грати учасниця однієї з найстрашніших за історію України ДТП Олена Зайцева.

З перших днів Факти ICTV висвітлюють події на російсько-українському фронті. І вже усі шість років наші кореспонденти на передовій. Бо наша місія – допомогти боротися із гібридною війною і правдою наблизити перемогу.

Не бути байдужими – ще одна місія Фактів ICTV, каже Олена Астахова, яка зробила максимум для того, щоб добудували Охматдит.

Також за 20 років Факти ICTV вже відзняли та пустили в ефір 200 тис. сюжетів. І навіть не думають припиняти рухатись вперед.

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