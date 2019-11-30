Війна змінила їхнє життя назавжди: як живуть діти на передовій

Війна на Донбасі змінила життя дітей назавжди. Це все про тих, хто нині живе на лінії зіткнення та у прифронтовій зоні. Навіть коли все завершиться, вони ще довго оговтуватимуться від страхіть.

І хоча з початку російської агресії український Схід покинули понад 200 тис. дітей, на самій лінії фронту і досі проживають понад 25 тис. дітлахів.

Більшість з них через війну забула, що таке дитинство.

Психологи кажуть, якщо їм вчасно не надати допомогу – країна отримає тисячі скалічених життів.

За даним міжнародних експертів, українська влада так і не спромоглася розробити програм для реабілітації дітей з прифронтових містечок і переселенців. Єдине, що держава зробила, то це виплатила переселенцям – до тисячі гривень. Щоправда, лише на шостому році чиновники усвідомили – треба рятувати майбутнє покоління.

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Доки українська влада ще думає, як саме допомогти і врятувати майбутнє покоління і захистити права дітей, на цим активно працюють волонтери та міжнародні організації. Щоправда, на окупованій території дітей від війни ніхто не рятує.

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