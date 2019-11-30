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Факти / Відео / Україна

Війна змінила їхнє життя назавжди: як живуть діти на передовій

Війна на Донбасі змінила життя дітей назавжди. Це все про тих, хто нині живе на лінії зіткнення та у прифронтовій зоні. Навіть коли все завершиться, вони ще довго оговтуватимуться від страхіть.

І хоча з початку російської агресії український Схід покинули понад 200 тис. дітей, на самій лінії фронту і досі проживають понад 25 тис. дітлахів.

Більшість з них через війну забула, що таке дитинство.

Психологи кажуть, якщо їм вчасно не надати допомогу – країна отримає тисячі скалічених життів.

За даним міжнародних експертів, українська влада так і не спромоглася розробити програм для реабілітації дітей з прифронтових містечок і переселенців. Єдине, що держава зробила, то це виплатила переселенцям – до тисячі гривень. Щоправда, лише на шостому році чиновники усвідомили – треба рятувати майбутнє покоління.

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Доки українська влада ще думає, як саме допомогти і врятувати майбутнє покоління і захистити права дітей, на цим активно працюють волонтери та міжнародні організації. Щоправда, на окупованій території дітей від війни ніхто не рятує.

Раніше Факти ICTV писали про потужні навчання піхотинців на узбережжі Азовського моря.

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