Війна зробила сильних українок іще сильнішими: головні теми VI Українського жіночого конгресу

Незламністю та сміливістю українських жінок нині захоплюється весь світ. Українками, які вимушено тікали з дітьми від війни і самотужки облаштовувались у чужих країнах, і сміливицями, які у найтемніші часи залишилися вдома, і вже 9 місяць у тилу та на фронті виборюють нашу перемогу.

Напередодні у столиці відбувся VI Український жіночий конгрес. Цьогорічна дискусії лише про героїзм і роль жінки у воєнний час – Цінності цієї війни.

Що вже пережили українки, як максимально залучити жінок до ухвалення рішень під час війни та які виклики попереду – дискутували понад 50 спікерів і спікерок – українські міністерки, нардепки, представниці органів місцевого самоврядування, очільниці громfдських організацій. А такjж іноземні колеги з Польщі, Латвії, Німеччини, Австрії.

Ця війна зробила сильних українок іще сильнішими, ця теза лунає під час усіх дискусій VI Українського Жіночого конгресу.

У важкому 2022 українки навчилися розбиратись у дронах і турнікетах, знаються на зброї і тактичній медицині, евакуйовують поранених найнебезпечнішими маршрутами. Тисячі дівчат і жінок із лютого взяли зброю до рук, щоб захистити своїх дітей, сім’ю та країну.

Більше сотні українських захисниць, парамедикинь і волонтерок, на жаль, пройшли російський полон. Але навіть жахи та катування не зламали їхнього духу.

Від лютого українські жінки стали потужним голосом на міжнародній арені – домовлялися з партнерами про гуманітарну та військову допомогу, про санкції проти Росії.

Українські парламентарки та міністерки і далі працюють над підтримкою економіки в умовах війни та відбудови України. І доступ жінок до ухвалення рішень та справедливого розподілу ресурсів має бути гарантованим і безперешкодним, наголошують організатори конгресу.

На конгресі учасниці подискутували, як повернути жінок, що вимушено виїхали за кордон. І тут важлива не тільки перемога, але й державні рішення.

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