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Війська РФ біля українського кордону: глава Пентагону порівняв путінську Росію із СРСР

Анастасія Гевко редакторка стрічки

Міністр оборони США, голова Пентагону Ллойд Остін, коментуючи агресивну політику Кремля на кордоні з Україною, порівняв путінську Росію із СРСР.

– Сполучені Штати не допустять вторгнення Радянського Союзу до України. Будь-яка відповідь Вашингтона на агресивні дії Кремля буде скоординована з міжнародними партнерами, – заявив Остін.

З його слів, союзники Америки теж готові діяти, щоб зупинити Москву.

Міністр закликав Кремль бути прозорим щодо нарощування військової сили біля українського кордону.

Але висловив сподівання, що Сполучені Штати та Росія зможуть дійти згоди та знизити градус напруги в регіоні.

Він наголосив, що подальша агресія проти України призведе до нових, ще потужніших санкцій проти Москви. І для цього Вашингтон застосує “найкращі методи”.

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