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Факти / Відео / Україна

Війська РФ досі не можуть вийти на кордони Луганщини – Гайдай

Валентина Летяк редакторка стрічки

Станом на ранок 10 липня російським окупантам не вдалося повністю захопити Луганську область, водночас в тилу ворога підриваються і палають склади з боєкомплектом. Про це розповів глава Луганської обласної військової адміністрації  Сергій Гайдай у коментарі ведучій Вікна Новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону.

За його словами, за останню добу ворог взагалі не зміг просутунися.

– А на Донецькому напрямку окупанти втратили близько 20 танків. Тому можна говорити про те, що хоч і невеличка, але частина Луганщини тримається, і наші захисники наносять ураження російській армії, – наголосив очільник області.

Гайдай розповів, що у Білогорівку декілька разів заходили росіяни, але ЗСУ їх щоразу вибивали, і зараз там тривають бої.

– А в тимчасово захопленому Лисичанську окупанти намагаються електрику провести аж із Луганська. Відновити централізоване водопостачання їм не вдасться. Єдине, що зможуть зробити, це привозити бочки хз водою. Сєвєродонецьк так само без комунікацій. Місто очікує комунальний колапс. На відновлення інфраструктури цих двох міст знадобляться сотні мільярдів гривень, оскільки інфраструктура зруйнована 100% щодо водопостачання, – уточнив він.

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