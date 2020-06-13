Військове ремесло замість сурдоперекладу. Історія воїна, який боронить Україну

Українські війська ведуть активну боротьбу з вірусом російської агресії на Донбасі. Наші військовослужбовці за добу знищили двох та поранили щонайменше трьох російських загарбників. Щоправда, через обстріли бойовиків один наш військовий зазнав поранення. Ворог потужно використовував міномети калібру 120 мм.

Саме буття на фронті щодня насичене тривогою, адже ворог діє підступно і не можна втрачати пильності. Так робить і наша Тетяна Наконечна, яка постійно пліч-о-пліч з українськими бійцями. Цього разу вона зафільмувала життєві історії наших воїнів.

Коли почалася війна, Микола вчився у педагогічному коледжі. Мав стати викладачем сурдоперекладу. Але замість жестової мови, вирішив опанувати військову справу, уроки довелося брати одразу на фронті.

Микола встиг повоювати майже на всьому Донецькому напрямку. І та гаряча війна перших двох років не схожа на сьогоднішню, окопну. Нині часом доводиться більше спостерігати за ворогом, ніж по ньому стріляти.

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Напрямок цей танконебезпечний. Ворог навряд чи наважиться на прорив, але про себе нагадує щодня.

А трапляється, брязкіт заліза змінює музика . То в окупантів свято – дали зарплату.

Тихими, бійці називають дні, коли бойовики не насипають з важкого. На дрібну стрілянину навіть не зважають. Абсолютний спокій вже й забули, коли мали.

Днями до опорника внадилися небажані гості – розвідка противника. Бій тривав три години, допоки диверсанти не зрозуміли, що їм тут не раді.

Цивільна професія такого азарту не принесла б, іронізує Микола. Хлопець вирішив не доучуватися на педагога, знайшов себе у військовому ремеслі.

Нещодавно бойовики вже йшли у розвідку до наших військових. Йшли двоє розвідників та сапер, та ворожа група потрапила у власну пастку – забрели на мінне поле і підірвалися. За даними нашої розвідки, усі троє зазнали серйозних поранень.