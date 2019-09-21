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Факти / Відео / Україна

Військові ООС усунули командира роти розвідки бойовиків

Ще на початку тижня захисники авдіївської промки розповідали про загострення на лінії фронту.

І без того роками зрешечене кулями та снарядами передмістя Авдіївки, знову взяло удар на себе та відвело вогонь противника від житлових кварталів.

Вогнем у відповідь українським армійцям вдалося знищити командира роти розвідки бойовиків із позивним Лев.

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Минулого тижня несподівано атака бойовиків перемістилась і на вулиці прифронтової Мар’їнки. За інформацією розвідки до бойовиків прийшло підкріплення семи груп снайперів, які цілять українським армійцям в пах.

Чи не повернеться війна у міста по всій лінії фронту після розведення військ. Новина номер один в окопах цього тижня – можливе відведення і залишення позицій сколихнула всіх військовослужбовців.

Та поки на горі роздумують про шлях назад, батальйон Айдар по-тихому і без втрат просувається вперед, штурмуючи нові окопи прямо в Горлівці під носом у ворога.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як російські бандформування вдосконалюють методи ведення війни. 

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