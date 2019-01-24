Військові ООС знищили трьох бойовиків

На донбаському фронті відносне затишшя. Кількість обстрілів суттєво зменшилась, однак бойові дії можуть відновитися будь-якої миті на будь-якій ділянці карти ООС. За минулу добу бойовики лише одного разу відкривали вогонь в бік українських позицій. Сталося це в районі Авдіївки. Обстріл вівся з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Жоден український військовий в результаті таких дій ворога не постраждав. Натомість захисники авдіївської промки відзначають – бойовики отримали адекватну відповідь.

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За даними української розвідки за добу армійцям вогнем у відповідь вдалося знищити трьох окупантів. Однак одного військового на Приазов’ї бойовикам вдалося захопити в заручники. Сталося це в районі Павлопіля, де на бойовому завданні група українських розвідників натрапила на сигнальну міну. З чотирьох армійців залишити небезпечну зону вдалося лише трьом.

Не припиняють спроб бойовики під прикриттям туманів висуватися в бік українських позицій. За такої погоди розгледіти їх важко, але досвід армійців дається взнаки. Ворожі штурмовики намагаються обійти українські опорники, аби взяти в полон або знищити українських воїнів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що бойовики посилили обстріли і спроби взяти у полон бійців ООС.

Опубліковано Cічень, 24 в 13:51



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