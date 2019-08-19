Військові РФ в Африці: британський Генштаб готовий протистояти групі Вагнера

Велика Британія готова протистояти поширенню військового впливу Росії в Африці. Про це заявив очільник британського Генштабу Нік Картер.

Останнім часом дедалі частіше з’являються повідомлення про діяльність в Африці так званої приватної армії росіян, відомої як група Вагнера.

Картер переконаний, перешкодити цьому можна, розмістивши невеликі елітні загони для боротьби з тероризмом.

Очільник британського Генштабу наголосив, росіяни стали справжніми майстрами в маніпулюванні інформаційним полем і в прагненні видати своє бачення за істину. Вони добре навчилися переконувати інші країни, що Росія для них є кращим союзником, ніж країни Заходу.

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Тому британська армія повинна модернізуватися, застосовуючи сучасні технології і методи ведення війни.

До слова, минув рівно місяць перемир’я, якого терористи традиційно не дотримуються. За ці чотири тижні, за офіційною інформацією, у боях загинуло 9 наших вояків.

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