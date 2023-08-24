Бійці, які воюють на Луганщині, дали поради тим, хто вирішив піти на фронт

Досвідчені бійці одного з підрозділу ЗСУ, які тільки-но вийшли із Серебрянського лісництва на Луганщині, дали поради тим, хто лише готується до фронту.

Не задумуючись, військовослужбовець ЗСУ Віталій одразу каже про головне:

– Постійно ховатися, навіть якщо щось свистить і ти впевнений, що це летить не в тебе.

Інші наголошують, треба копати. Боєць Мирослав відзначає, що окопи рятують життя. Тож чим глибше вони, тим краще.

А щоб не втратити орієнтування одразу після вибуху, допоможуть навіть навушники. Вони повністю прилягають до вух, приглушують дуже гучні звуки, а тихі, навпаки, посилюють.

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