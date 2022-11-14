Військовий баггі за ціною євробляхи: як в Україні створюють транспорт для передової

З початком повномасштабного вторгнення Росія поставила на паузу бізнес черкаського підприємця Василя Савіська, але він переорієнтувався на виробництво транспорту для наших бійців на передову. Тепер він виробляє легкі, маневрові та надійні баггі.

Військовий жук у наших захисників користується популярністю – замовляють розвідники, штурмові бригади, а також СЗГ.

Втім, виробництво не робиться з нуля – для створення транспорту військовим став у пригоді ВАЗ2108. Це відмінний донор, з якого беруться основні компоненти, включаючи двигун, колеса та ходову.

На один повноцінний баггі йде близько півтора донора – від каркаса до готового транспорту йде всього тиждень.

– Автомобіль зроблений маневровим, тихим та швидким, – заявляє автомеханік Ігор Дем’яненко.

За кордоном ціна на військовий баггі стартує від $10 тис. – українські майстри почали самі їх створювати. Першу купили для прикладу, а першу українську створили для розвідників. Собівартість нашого аналога в 3 рази менша – $3-4 тис.

– У цю суму входить закупівля металу, лазерне різання, труби, оренда приміщення, електроенергії, комунальні платежі та заробітна плата, – розповідає підприємець Василь Савіско.

Втім, ринок легкових авто в Україні все ще дуже слабкий – українці витрачають близько 4 млрд грн на місяць, що набагато менше, ніж в умовах нульової розмитнення.

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