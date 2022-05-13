Військовий експерт: у РФ один козир – вона завжди воювала кількістю

Росія демонструє бажання воювати далі. Вона намагатиметься виходити на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, а на Півдні України – на кордони Херсонської області.

Президент РФ Володимир Путін продовжить перекидати в Україну всі наявні ресурси, щоб просто продовжувати війну. Водночас заморожування цієї війни малоймовірне.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Він пояснив, що не може одна держава фактично воювати проти всього світу. І воювати не лише у формі реальних боїв на фронтах, а й у плані ресурсів.

– Потрібно розуміти, що чим більше зростає підтримка України з боку США та близько 40 країн, які нещодавно зустрічалися на авіабазі Рамштайн, перевага (і перемога в майбутньому) буде на нашому боці. Але для цього потрібно пройти ще певні етапи, – заявив експерт.

За словами Олександра Мусієнка, потрібно розуміти, що є певні стадії, за якими розвиваються події російсько-української війни. Зараз ми на стадії того, що РФ закумулювала всі можливі ресурси та кидає їх в бій. Завдання українських сил оборони на цьому етапі – стримати цей масштабний наступ на ділянці близько 500 км східного фронту, завдати ворогу серйозних поразок і втрат.

Військовий експерт пояснює, що після цього може настати друга стадія, яка полягатиме у тому, що в українських військових можуть з’явитися можливості, щоб за певними напрямками просуватися і переходити в контратаку.

– Російська армія завжди так воювала, у них козир один. Вони воюють, намагаючись тиснути кількісними показниками. РФ кидає в бій все нові й нові підрозділи, використовуючи ті ресурси живої сили, яка в них є, а також намагаючись зараз піднімати зі складів та арсеналів ту техніку, яка в них ще є, зокрема й застарілу, – пояснив Мусієнко.

Днями директор національної розвідки США Евріл Гейнс повыдомляла, що наступний крок президента РФ буде важко передбачити тому, що амбіції Путіна не відповідають поточній потужності озброєнь Росії. Водночас вона не виключає подальшої ескалації на фронті.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.