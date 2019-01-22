Військовий оркестр і живі ланцюги єдності: Україна святкує День Соборності

Україна відзначає 100 років соборності. Окрім велетенського стяга, у арсеналі активістів – жовті та блакитні фарби і різноманітні аксесуари.

Усе – аби Соборність припинила бути сухим поняттям із підручника історії. Живі ланцюги охопили регіони від Заходу до Сходу.

Людно і на Софійській площі. Із самого ранку тут кілька тисяч із різних регіонів. У Софії, як і 100 років тому, моляться за майбутнє держави, та грає військовий оркестр.

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Президент переконує: навіть через сто років після проголошення акту Злуки, Україну намагається знищити Росія. Нині завдання Кремля – втрутитися у хід виборів. 2014-го, завдяки народові країна встояла. Та загроза не зникла. Головне зараз зберегти кордони, рухатися у європейському напрямку та повернути окуповані Донбас і Крим.

Люди кажуть, єдність нам потрібна, як і століття тому.

До речі, Факти ICTV публікували 7 фактів про День соборності України.

Опубліковано Cічень, 22 в 17:01



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