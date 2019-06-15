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Військовий парад у Маріуполі: 5 років визволення міста

В Маріуполі сьогодні відзначали 5 річницю звільнення. У місті відбувся військовий парад.

Центральним проспектом пройшли бійці Азову, нацгвардії, нацполіції і прикордонники.

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Маріуполь нині поблизу передової, і практично щоночі там чути відлуння вибухів. Але, на щастя, мешканцям вдається жити звичним життям і лише з острахом згадують страшні часи окупації.

До слова, на Світлодарській дузі зберігається напруга.

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