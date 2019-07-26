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Вікенд в Амстердамі: що подивитися та чим зайнятися

Амстердам називають другою Венецією. Там тисячі мостів, 90 островів та й подивитися є на що.

Амстердам – місто смачної їжі, велосипедистів та неймовірної архітектури. Центральний вокзал – не просто станція, а справжня дивовижа. Будівлі понад 130 років. Як і більшість будинків у місті, вокзал збудований на дерев’яних палях. Кажуть, що їх понад 8,5 тис.

Неподалік – головна площа  міста – Дам. Її так названо на честь колишньої дамби через річку Амстел. Тут і музей воскових фігур мадам Тюссо, готична церква та Королівський палац.

Вражають туристів не стільки вузенькі вулички міста, а похилені будинки – їх спеціально так будували, щоб було легше підіймати вантаж нагору. Все тому, що в давнину майже кожен житель займався торгівлею. Склади облаштовували на останніх поверхах. Тому усюди на будиночках гачки.

Читайте: В Амстердамі запропонували закрити квартал червоних ліхтарів

Загалом, Амстердам – лідер із кількості музеїв.

Нині їх аж 52. Та найбільше цікавості в туристів викликає відомий квартал червоних ліхтарів – проституція легалізована і дозволена лише тут. Та знімати на відео чи фото жінок – заборонено. Усюди камери спостереження та поліція. До бюджету жінки платять податки – 33% від прибутку.

А ще в  Амстердамі можна підняти настрій навіть за поганої погоди. Кофешопи – заклади, де можна легально придбати легкі наркотики.  Але будьте обережні в пошуках нового та незвичного.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в Амстердамі демонтували улюблену інсталяцію туристів.

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