Вікна дільниць закладені мішками: як голосували в зоні ООС

За графіком о 8 ранку понад тисяча дільниць у Донецькій області почали роботу. Попри вихідний день біля столів реєстрації однієї із ДВК Курахового одразу черги. Члени дільниці бідкаються – після голосування повезуть бюлетені до ОВК у Мар’їнку, що за сотні метрів від передової. Але роботи ніхто не полишив.

Мар’їнка – одне із численних міст Донбасу де 5 років тому вибори президента не відбулися через російську окупацію. Та нині тут українська влада, тож кожен житель міста знову має право голосу.

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Вікна місцевої школи, де одразу дві виборчі дільниці, досі закладені мішками аби у випадку обстрілу не постраждали люди.

Всі військові, що залучені до проведення операції об’єднаних сил також проголосували на виборах. Для цього штабом ООС було організовано 79 спецдільниць, які розташовувались у армійських наметах. З передової бійців привозили невеликими групами аби не оголювати фронт.

Паралельно із підрахунком голосів на фронті знову зашумить війна. Сьогодні вже зафіксовано обстріл поблизу Лебединського.

До слова, розголошення результатів голосування: поліція перевіряє політичні партії.

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