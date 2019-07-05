Вілли біля італійського озера Комо: чим цікаві та скільки коштує вхід

Вілли біля італійського озера Комо – найбільш видовищні у світі. Там володіють маєтками Джордж Клуні, Річард Бренсон та Сільвіо Берлусконі. Там знімають голлівудські фільми, серед яких і сучасний Джеймс Бонд. Та вистачає на Комо й вілл, куди потрапити можна за символічні гроші і побачити, як жила середньовічна італійська аристократія.

Вілла Карлотта – справжня перлина містечка Тремеццо, відкрита для всіх охочих. Білосніжну споруду звели наприкінці XVII століття для міланського банкіра. Наступний власник перетворив тутешні сади на романтичний парк.

Далі висадили джунглі з бамбуків. У спеку тінню розрадить алея лимонів та мандаринів. Ними навіть можна пригоститися. Увесь цей ботанічний рай потребує чималої уваги. Тут і весілля відсвяткувати можна. Увесь маєток вам не віддадуть, але частину саду – запросто.

Всередині вілли – окремий світ мистецтва. Скульптури та унікальна галерея, що свого часу належали другу Наполеона. Романтичні Амур і Психея від Адамо Тадоліні та знаменитий Останній поцілунок Ромео та Джульєтти. Автор – Франческо Айєц.

Сьогодні цей розкішний маєток державний. За вхід – 10 євро.

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На іншому березі Комо станція Варенна з віллою Монастеро. Будівля розташована на краєчку озера. Спочатку це був монастир, зведений в XIII столітті. Через кілька століть його закрили, далі маєток викупили багатії, перетворивши на розкішну віллу. Кожна нова епоха додавала свої елементи, але атмосфера минулого не змінилась.

Нині тут часто організовують бізнес-події, конференції. І головне – приватні свята. Але найчастіше туристи на Комо шукають усамітнення і затишок.

Додаткові пригоди – це прогулянка катером. Саме так можна вивчити береги озера. Чимало розкішних маєтків видно лише з води, вони зачинені для туристів.

За день там можна відвідати мінімум дві вілли. Кожна буде унікальна своєю історію, архітектурою та кілометровими садами. Однак справжня перлина півночі Італії – це озеро Комо. Воно і створює цю казкову атмосферу.

До слова, Факти ICTV розповідали про відпочинок в Італії.

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