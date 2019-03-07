Віртуальний фронт Путіна. Як працюють російські тролі в Україні

Росія намагається усіма силами розхитати ситуацію в Україні. Створити хаос та уявлення, що ми не спроможні провести вибори – головна мета Путіна. І тому він активізував віртуальний фронт.

Фабрика російських тролів в Україні вражаюча. Російські спецслужби пильно моніторять ситуацію в Україні, аби зрозуміти, на яких проблемах можна зіграти.

Насамперед, це стосується армії, церкви, а тепер і виборів. У соцмережах не лише підігрівають напруження суспільства, там шукають і виконавців агресії.

Під ударом передусім лідери соціальних думок – волонтери, журналісти, політики та військові. Схема проста. Створюють сторінку-клон публічної людини, наповнюють фотографіями, постами, а потім скаргами блокують справжнього користувача, і вже тоді фейкова сторінка робить свою справу.

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Ще один спосіб впливу на громадську думку, це легальна спроба купити ваш акаунт.

У перший місяць ви отримуєте по 300 грн за здачу аккаунта, за другий по 2500 грн, за третій місяць по 5000 грн, далі за кожен місяць по 5000 грн, що за рік складе 52 тис. 800 грн.

Вам пропонують заробити гроші, в обмін на логін і пароль від вашої сторінки. І тоді цілком легально можуть поширювати інформацію, вигідну Росії, від вашого імені. Але будьте обережні. Наприклад, за заклики до повалення конституційного ладу загрожує від 5 до 10 років. Спецслужби виявили за 4 роки майже півсотні таких завербованих в соцмережах українців.

Тож отримуючи легкі гроші чи виходячи на радикальні акції, оцінюйте, чи не станете ви іграшкою в кремлівських руках.

Раніше Факти ICTV писали, що Центральна виборча комісія 24 і 25 лютого піддавалася DDoS-атакам з території Росії.

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