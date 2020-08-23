Вірус вигадали, вакцина проти нього – безглузда: чому люди не вірять у Covid-19

Українці масово ігнорують всі рекомендації медиків – не носять маски, не дотримуються дистанції. Деякі люди вважають, що коронавірус – це вигадка. Медикамиточно знають, що вірус не вигадка, і легковажне ставлення призводить до найстрашнішого.

За останньою статистикою ВООЗ, яку підтверджують і українські медики, молоді люди, віком від 20 до 40 років нині дедалі частіше інфікуються Covid-19.

Окрім того, що збільшуються ризики захворіти самому, нікуди не зникає загроза інфікувати інших. Але і статистику, і заклики медиків люди ігнорують.

У столиці вже почали готувати другу чергу медзакладів, є нестача персоналу, і якщо статистика й надалі зростатиме, це може обернутися справжнім колапсом і трагедією.

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Вірус вигадали, відтак і вакцина проти нього теж безглузда. Так думають 42% українців. На початку серпня відповідне соцопитування провели працівники Київського міжнародного інституту соціології. На запитання чи буде людина робити щеплення проти коронавірусу безкоштовно, схваленою ВООЗ, майже половина відповіли – ні.

Психологи кажуть, таке явище подібне до підліткового періоду, коли людина заперечує очевидне, бо її активно намагаються в цьому переконати. Найдієвіший спосіб, щоб кожен повірив в існування проблеми – особисто з нею зіткнутися.

Коронавірус в Україні 23 серпня

Станом на ранок неділі, 23 серпня, в Україні зафіксували 104 958 випадків коронавірусу.

За останню добу виявили ще 1 987 інфікованих Covid-19.

Всього зареєстровано 2 271 випадок смерті внаслідок коронавірусної інфекції, за час пандемії одужало 52 235 українців.