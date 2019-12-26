Вітряки та штучний інтелект. Як острів біля Шотландії забезпечує себе електрикою

На Оркнейських островах біля узбережжя Шотландії завжди дуже вітряно. Саме тому місцева громада давно зробила ставку на зелені технології і встановили вітрогенеруючу станцію.

Громада порахувала, що привозний дизель чи природний газ дуже дорогі, а електрика вигідніше.

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Цей острів повністю забезпечує себе електрикою, ще і продає надлишки. Але це можливо лише за правильного управління станцією.

Досі часто була ситуацію, коли вітряки виробляли енергію, яка вночі мало кому потрібна, а генератори працювали в пусту.

Їхнє обслуговування дуже дороге, а це марнування ресурсів. Вперше у Британії тут встановили програму штучного інтелекту, яка замінила диспетчерів.

Та надлишки електрики все одно виникають і їх резервують у спеціальних сховищах батарей. Поки ж мешканці острова ходять на електростанцію і на власні очі бачать, як багатіють завдяки вітру.

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