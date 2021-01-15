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Віялові відключення світла в Україні не плануються – Укренерго

В Україні не плануються так звані віялові відключення світла.

У національній енергетичній компанії Укренерго запевнили, що аварійних відключень для споживачів не планується, також не будуть обмежуватися потужності для промислових підприємств.

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Так у компанії відреагували на інформацію, яка останніми днями шириться в інтернеті. Начеб-то запаси вугілля на складах українських тепло-електростанцій лише за тиждень скоротилися на 13%.

В Укренерго запевнили, що попри різке зниження температури, через що суттєво зростає навантаження на енергосистему, ситуація цілком контрольована і так званих віялових відключень не буде.

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