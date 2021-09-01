Візит Зеленського в США: які можуть бути результати зустрічі

У ці хвилини проходить зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена в овальному кабінеті Білого дому. Зеленський відзначав, що бесіда буде серйозна – про безпеку, війну та економіку.

За підсумками опублікують заяву із загальними позиціями двох сторін. Однак політологи та закордонні ЗМІ вважають, що особливих сенсацій і проривів очікувати не варто. Але беззаперечно – зустріч з Байденом – це дуже значуща подія як для України, так і для самого президента України.

Тим часом у Вашингтоні глава нашої держави вже представив План трансформації України, зустрівся з директором NASA, а Укроборонпром уклав три угоди на суму два $2,5 млрд.

Кульмінація візиту Зеленського в США – переговори віч-на-віч з Байденом. Серед головних тем – російська агресія проти України та повернення окупованих територій.

Що стосується Плану трансформації України, то він містить 80 проектів на загальну суму $277 млрд. У плані викладено бачення того, якою має стати Україна через 5-10 років. Зокрема, в питаннях енергетичної безпеки та “зеленої трансформації”, аграрної сфери, інфраструктури, побудови правової держави.

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Напередодні українська делегація обговорювала питання енергетики. Головна тема – загрози через запуск Північного потоку-2. США розуміють, що Росія може використовувати газопровід як геополітичну зброю, тому уважно відстежувати кроки Москви та ймовірний тиск на Україну.

Окрема домовленість – про добудову енергоблоків Хмельницької АЕС за американською технологією. Загальна вартість – до $30 млрд. Досі всі атомні станції будували за радянськими технологіями, а більшу частину ядерного палива поставляла Росія. Зараз наша держава вже починає отримувати американський атомний енергоносій, і підсилює незалежність від Москви.

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