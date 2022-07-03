Візовий режим для росіян: скільки громадян РФ вже подали документи на в’їзд в Україну

Від 1 липня для росіян запроваджено візовий режим перетину кордону з Україною. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у розмові з ведучим каналу ICTV Вадимом Карп’яком в рамках ефіру національного телемарафону розповів, що поки жоден громадянин РФ не отримав відповідний документ, який дозволяє йому в’їжджати на територію нашої держави.

– Мені не відомо, щоб хтось із громадян Російської Федерації навіть подавався для отримання візи. Зазначу, що суб’єктами інформаційної взаємодії під час перевірки осіб, які планують отримати візу, є Міністерство закордонних справ, прикордонники, Національна поліція, Міграційна служба. Ми обов’язково перевірятимемо, хто до нас їде, з якою метою та, чи не становлять ці особи загрозу інтересам нашої держави, – розповів Андрій Демченко.

Також він зауважив, що у росіян можуть бути посвідки на тимчасове або постійне проживання. З цими документами громадяни РФ теж можуть перетнути кордон України. Проте навіть у цьому випадку цих людей будуть перевіряти за законодавством – чи не становлять вони загрозу для нашої країни та чи немає у них заборони на в’їзд.

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