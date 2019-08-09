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Влучити в ціль з відстані 800 метрів: нічні тренування ЗСУ на Донбасі

На Донбасі бійці ЗСУ проводять нічні тренування. Тут випробовують не техніку, а вправність особового складу.

Бійці мають влучити в ціль, яка розташована за 800 метрів. Повинні зробити 10 пострілів, відповідно, від точності кожного з них – залежить підсумкова оцінка.

Поки на фронті хоч і умовне, та все ж перемир’я, бійці мають більше часу для тренувань – розповідає заступник комбата.

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Щоб у реальному бою були гарні результати, майстерність варто довести до автоматизму. Тому тренуються бійці щонайменше двічі на тиждень.

Нагадаємо, четверо військових на Донбасі загинули через обстріл з гранатомета з прикрученою міною 82 мм міномета.

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