Внесений до Національного реєстру рекордів: у Києві презентували Рушник єдності

До Дня Соборності в Національній бібліотеці України для дітей презентували найдовший вишитий український рушник.

Його довжина майже 12 м. Виконаний він у старовинній декоративній техніці фелтінгу – це поєднання валяння вовни з орнаментами різних етнографічних груп України.

Рушник внесений до Національного реєстру рекордів. Автори красивого витвору – студенти і викладачі Калуського коледжу культури і мистецтв.

З Прикарпаття вони привезли його до столиці, аби найближчий місяць експонувати в Національній бібліотеці для дітей. Через місяць рушник подорожуватиме країною далі.

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