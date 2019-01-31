Вночі – бої, вдень – снайпери. Напружена ситуація у Мар’їнці

І знову напружена ситуація у Мар’їнці. Там бої відбуваються переважно вночі. А ось удень активізувалися ворожі снайпери. Тож потрібно бути дуже уважними.

На околицях Мар’їнки цієї ночі знову лунали кулеметні черги. Російські окупанти били по позиціях українських вояків. Однак противник застосовує й іншу зброю.

Кулемети російські окупанти застосовують великокаліберні, зокрема ДШК – Дегтярьова-Шпагіна. Калібр набоїв – 12,7 мм. А ще кремлівські найманці вивчають наші укріплення.

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Вивчати позиції намагаються і диверсійно-розвідувальні групи противника. Днями на сусідній позиції ворог спробував прорватися. Група з кількох осіб уночі наближалася до наших укріплень.

Однак прориву не вийшло. Українські вояки пильності не втрачають.

Також тут не забувають про правила безпеки: на чергуванні неодмінно потрібно бути в бронежилеті і касці. Береженого, кажуть армійці, Бог береже.

До слова, ламають кістки та розривають органи: бойовики стріляють кулями смерті.

Опубліковано Cічень, 31 в 19:39



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