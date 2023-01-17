Внука не стало в одну мить… Будь проклятий Путін! Розповіді жителів зруйнованого будинку в Дніпрі

В останні години рятувальної операції у зруйнованому росіянами будинку в Дніпрі з-під завалів надзвичайники дістали тіла чотирьох загиблих. Серед них – батько із маленьким синочком, немовляті не було навіть одного року. За пошуковою операцією спостерігав дідусь дитини.

– Мій внук, якого не стало в одну мить.. Будь проклятий Путін і вся його собача свита. Дитина була дуже слухняною. Таких дітей точно немає. Було сонечко, – зазначив Микола, який втратив зятя та онука через російську атаку.

Доньку Миколи, 27-річну Катерину, рятувальникам вдалося витягнути живою на другий день після трагедії. Вона вціліла після 20 годин, проведених під завалами на морозі. Нині вона у реанімації. У лікарні зараз і 50-річний Олег. У момент удару він з дружиною був вдома у квартирі на четвертому поверсі.

– Вибух, вилетіло не тільки скло, а й рами, міжкімнатні двері. На щастя, ми з дружиною залишилися живими. Ми намагалися з дружиною вийти через вхідні двері, але їх також заблокувало. Але ми не знали, що там уже і під’їзду немає, – поділився мешканець зруйнованого під’їзду Олег Валовий.

Подружжя знімали драбиною рятувальники. Чоловік каже, що незадовго до прильоту ракети обидва повернулися додому – хотіли перечекати повітряну тривогу, і ледь не загинули.

– Попадали, вибуховою хвилею завалило. Дружина кликала (на допомогу, – Ред.). Я потроху втрачав свідомість. Я чув величезний гамір, сирени, швидкі, пожежники, люди щось кричали, зазначає мешканець зруйнованого під’їзду Олег Валовий.

В Олега рвані рани тіла та обличчя – він в реанімації, а дружина нині – в травматології. Після розбору завалів від їхньої однокімнатної квартири нічого не залишилося, тому родині немає де жити.

– Лежиш як зазвичай у лікарні, чекаєш повернення додому. А тут цього відчуття немає. Зрозуміло, що це країна-терорист. Я тому погоджуюся на інтерв‘ю, щоб усі знали, що це не війна, а тероризм, – переконаний мешканець зруйнованого під’їзду Олег Валовий.

Нині у лікарнях Дніпра залишається 28 постраждалих. З них 10 людей – у важкому стані, серед них і 9-річна дитина. Нині медики лише цієї лікарні рятують життя 19 мешканцям зруйнованого будинку, з них четверо осіб – у реанімації.

– Переважно це поєднана травма, черепно-мозкова травма, травма грудної клітини, черевної порожнини, скелетна травма, уламки бетону, уламки скла, металеві уламки – все діставали наші лікарі з тіл, – розповів заступник медичного директора лікарні Олександр.

Відеореєстратор однієї з автівок зафільмував, як російська ракета Х-22 влучила в багатоповерхівку. Силу прильоту відчув на собі 32-річний Олександр. Чоловік приїхав додому на свята до батьків, які мешкають в одному з під’їздів постраждалого будинку.

– Просто якась секунда – батько був десь біля ліжка. Я вже проходив на вихід і просто момент якийсь гучний постріл, я у кіно підхоплює вибухова хвиля у слоумоушен (ефект уповільнення часу, – Ред.). Якась секунда і я опинився у коридорі. А батько обличчям вниз на ліжку, – поділився мешканець будинку Олександр Аліфанов.

За його словами, найстрашніші хвилини були після потужного вибуху, коли вийшов на двір.

– Перша секунда була просто тиша і туман у кімнаті, звук скла, що долітає. І я одразу до тата, чи він живий. Я вийшов і побачив, що немає будинку, видно небо. Найстрашніше, що людина біжить до свого будинку і бачить що це її під’їзд – цей страх в очах. Крики та плач – це було найстрашніше, – зазначив мешканець будинку Олександр Аліфанов.

Вікна квартири 29-річної Ксенії саме виходять на зруйновані під’їзди. Дівчина мешкає у шостому корпусі пошкодженого 18-під’їзного будинку. Вона розповіла, що у мить вибуху вдома перебувала її мама.

– Вдома була мама – вона була з собакою вдома. Я була десь через години чотири. Ми поверталися з гуманітарною місією з Херсонщини. Їздили роздавали гуманітарну допомогу. Це просто пекло на землі. Мені здавалося, що це просто не може статися з нами, – зазначила мешканка будинку Ксенія Башибулар.

Родина Ксенії вже вдруге у житті переживає трагедію із вибухом. 13 жовтня 2007 року дівчина сама ледь не загинула під завалами під’їзду дев’ятиповерхівки у Дніпрі, в якій вибухнув побутовий газ.

– Мені було 14 років. Ми мали святкувати мій день народження на танцях. Я була на четвертому поверсі. Мене зняли однією із перших, тому що я сама себе відкопувала, вилізла на вікно і чекала, що мене хтось побачить і зніме, – поділилася мешканка будинку Ксенія Башибулар.

Нині Ксенія прибирає потрощену квартиру, в якій знаходить уламки російської ракети.

– Уламок з ракети знайшла вчора у своїх речах. Не один Путін – вони всі терористи. Я хочу, щоб всі люди на планеті знали про це, робили висновки, діяли, давали нам всю зброю і техніку, – наголосила вона.

На четверту добу рятувальники завершили розбір завалів зруйнованих російською ракетою двох під’їздів дев’ятиповерхівки. Жертвами атаки стали 45 мирних жителів, з них шестеро — це діти. Нині у Дніпрі відбулося прощання з одним із загиблих – відомим у Дніпрі тренером. Безвісти зниклими, за даними Нацполіції, вважають 20 людей.

– На цей час виявлені фрагменти ракети, які попередньо дають змогу для її ідентифікації як надзвукової крилатої ракети типу Х-22. Ця ракета є лише в одному підрозділі Повітряно-космічних сил РФ – це 52 бомбардувальний полк дальньої авіації, – повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

Він зазначив, що за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну керівництво цього підрозділу не змінювалося, що дає підстави вважати, що саме воно й віддало наказ на удар цілей ракетою Х-22.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що розробляється декілька варіантів забезпечення постраждалих у Дніпрі новим житлом. Зокрема, це виділення матеріальної допомоги для купівлі квартири або надання помешкання.

– Сьогодні розглядаємо разом з обласною та міською владою варіант про виділення за підтримки з державного бюджету коштів для придбання квартир, готових помешкань, – сказав він.

Наразі для проживання людей, які втратили житло, надано місця в гуртожитку. Поруч із місцем трагедії розгорнули пункт незламності – люди можуть отримати там гарячу їжу, теплі речі та необхідні консультації.

Сім’ям загиблих і пораненим планують виділити також і матеріальну допомогу від обласної та міської влади. Рішення мають ухвалити місцеві ради на найближчих сесіях, повідомив Тимошенко.

Президент України доручив керівництву максимально спростити та прискорити надання допомоги постраждалим, щоб люди не думали про юридичні формальності та бюрократичні процедури, а якомога швидше почали повертатися до життя після трагедії у Дніпрі.

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