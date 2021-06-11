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Вода по коліно: зливи знищили городи в селах на Харківщині

Зокрема, в Ізюмському районі потоки води змили асфальт – дорога виглядає наче після землетрусу. А в Балаклійському районі випав град.

За прогнозами синоптиків, зливи не вщухатимуть аж до наступної п’ятниці, синоптики прогнозують також поривчастий вітер до 20 м/с.

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Затоплено вулиці та будівлі: по Харкову вдарила негода

За даними ДСНС, станом на ранок 11 червня в Україні через негоду без світла залишилися 47 населених пунктів у шести областях.

Зокрема,  знеструмлені 18 сіл у Житомирській, сім – у Сумській, по шість – у  Вінницькій , Запорізькій та Київській областях, а також чотири – у Луганській. До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

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