Вода, попіл та каналізаційні відходи: у Словенії винайшли новітній будматеріал

Будівельний матеріал нового покоління винайшли у Словенії. У складі суміші – вода, попіл та каналізаційні відходи. Автор винаходу Марко Лікон процес виробництва контролює особисто.

– В Словенії існувала велика проблема з каналізаційними відходами. Ми не маємо можливості накопичувати їх у великій кількості. Тому ми намагалися винайти якесь корисне рішення для їх використання, – зазначив винахідник.

Попіл, що входить до складу суміші, отримують з паперових відходів в результаті спалювання. У майбутньому з цієї сполуки планують виробляти спеціальну плитку. А вже зараз суміш на основі каналізаційних відходів використовують на полігонах замість цементу – для захоронення сміття, що не підлягає переробці.

Таким чином, Словенія не лише вирішує проблему накопичення сміття, а й зменшує обсяги використання будматеріалів. Переглянути свої підходи до будівництва закликає Євросоюз. За даними європейської комісії, за життя середньостатистичний житель Європи продукує 160 тон будівельних відходів.

Читайте: #GREENCHALLENGE: ведучий ICTV Антон Равицький змінив свої звички заради екології

Нині у Словенії переробляють та повторно використовують 20 тис. тон будівельних відходів щороку. Зі старого бетону найчастіше зводять нові дороги. Але в будівельного сміття значно більший потенціал.

У піщаних кар’єрах видобувають будівельний пісок. Після чого землю відновлюють – засипають спеціальною сумішшю – змішують грунт , попіл та каналізаційні відходи. Зверху висаджують дерева. Так починається відповідальне до природи будівництво.

Європейські норми будівництва не розрізняють вторинні чи первинні матеріали та не зобов’язують використовувати виключно нову сировину. Однак, зведена дорога чи будинок мають бути якісними й безпечними і для людини, і для природи.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що 26 організацій виступили проти використання екології у політичних та бізнес-цілях.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.