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Вода відходить. У Венеції після повені почали відкривати школи та музеї

У Венеції потроху спадає рівень води. Площу Святого Марка знову відкрили для туристів. Тож Венеція отримала деякий перепочинок після найсильнішої за останні 50 років повені.

Відкрилися школи та музеї, а вапоретто знову почали курсувати водами міста. Однак, стан тривоги залишається в силі.

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Нагадаємо, раніше прем’єр Італії Джузеппе Конте оголосив надзвичайний стан у Венеції через руйнівну повінь. Рівень води становив майже два метра. Це рекорд з 1966 року. Загинуло двоє людей. Збитки від великої води вже оцінюють в мільярд євро. На допомогу кинулися сотні волонтерів. Вони очищують води від пластику і допомагають врятувати рідкісні музейні експонати. Мер Венеції відкрив спеціальний рахунок і закликав туристів переказувати гроші на ліквідацію наслідків повені.

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