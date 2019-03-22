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Водій не намагався загальмувати: подробиці аварії на Дорогожичах

Відео шокувало всю Україну. Дорогожичі. Люди переходять дорогу на зелене світло. В цей час автобус на швидкості  летить просто на пішоходів.  Двоє одразу відлітають у бік, а третю жінку маршрутка протягує під своїми колесами. Пасажирка  Віра каже – водій раптово почав набирати швидкість.

Серед постраждалих дві сестри, нині вони в лікарні. Розповідають – перш ніж перейти небезпечне перехрестя, озирнулися довкола. А далі провал у пам’яті. Одна з них спочатку потрапила до реанімації. Але її вже перевели до звичайної палати.

Третя постраждала жінка досі в реанімації. Водію маршрутки 38 років,  за кермом – 13.  Спочатку він виправдовувався, що це відмовили гальма, але попередня експертиза засвідчила – автобус справний. Чоловіка затримали.  Йому загрожує  8 років тюрми.

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Про жахливий стан маршруток і цілковиту безконтрольність ринку перевезень  у столиці Факти розповідали вже з десяток разів. Ми показували водіїв без документів, як ті рахують гроші за кермом на великій  швидкості, які, дбаючи про гривню, збивають людей  і скоюють ДТП.

Сама маршрутка у жахливому стані. Всюди іржа, діряві сидіння. Ідемо в автобусний парк номер 8, це їхній водій збив людей.

Головний інженер. Каже – весь транспорт виїжджає завжди з перевіркою.  Про  жахливий стан маршруток чує вперше.

Очільник Київпастрансу Фактам підтвердив – гальма  в горе-маршрутки справні. Дії водія пояснити  поки не можуть.

Та перевіряти варто не лише автобусний парк, де стався жахливий інцидент. Суцільний безлад і на  інших підприємствах. Але  журналістські матеріали про це  столична влада вперто ігнорує.

Нагадаємо, увечері 21 березня водій маршрутки №155 проїхав на заборонний сигнал світлофора і збив трьох жінок на пішохідному переході.

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