Водій, який проїхався пішохідним мостом у Києві, ховається від копів: хто він такий

Водій, який катався на авто новим пішохідним мостом у столиці – ховається від поліції вдома.

Про це повідомило видання dtp.kiev.ua. Там також стверджують – водія звати Микита, йому 26 років, авто стоїть у підземному паркінгу на Предславінській. Причому чоловік пропонував заплатити за видалення допису.

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Раніше він теж порушував правила – наприклад, у травні їздив зустрічною смугою у центрі столиці. Нині патрульні шукають свідків і просять їх зателефонувати за номером 102, щоб допомогти покарати порушника.

Нагадаємо, напередодні соцмережі збурило відео, яке виклала в Instagram користувачка Александра Раі. Вона похизувалась тим, як змогла проїхатися по новому пішохідному мосту на своєму авто. Невдовзі відео жінка видалила, але його вже розповсюдили в мережі, а подвиг задокументували перехожі. Порушнику загрожує адміністративне покарання.

До слова, Факти ICTV розповідали про відкриття нового пішохідно-велосипедного мосту між Володимирською гіркою та Аркою Дружби народів.

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