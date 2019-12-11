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Водії живуть у машинах: черги на західних кордонах України досягли 20 км

Критична ситуація склалася на західних кордонах України. На Волині водії вантажівок перекрили міжнародну трасу.

На кордоні з Польщею там стоять понад 800 вантажівок, перед пунктом пропуску Ягодин черга на 20 кілометрів. Перетнути кордон не можуть вже шосту добу. Сотні водіїв живуть у машинах без жодних зручностей.

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Схожа ситуація і на Закарпатті перед пунктом пропуску Тиса-Загонь на українсько-угорському кордоні. Там сотні вантажівок простягнулися у черзі на 12 кілометрів. Є складнощі і на кордоні зі Словаччиною.

Митники пояснюють, що водії отримали міжнародні дозволи на вантажні перевезення, видачу яких відновили тиждень тому. Тож з документами усі рвонули на виїзд з України.

Митники намагаються домовитися з польською стороною, щоб там збільшили квоти на проїзд вантажівок.

На Закарпатті черга виникла, бо закінчилися дозволи на проїзд територією Польщі. Тому фури змушені їхати до Європи через закарпатські пункти пропуску.

Біля Ужгорода перед кордоном зі Словаччиною також кілька сотень вантажівок. Черга зменшиться напередодні нового року, прогнозують водії.

Нагадаємо, з 1 березня 2020 року в Україні можуть скасувати норму, яка дозволяла громадянам країни перетинати кордон з РФ за внутрішнім паспортом і свідоцтвом про народження.

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