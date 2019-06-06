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Водоканали збанкротують за місяць! Можливі наслідки нових тарифів на світло

Новий ринок електроенергії дедалі ближче. Вже з 1 липня тарифи на світло може регулювати не держава, а так звана вільна конкуренція. І хоч урядовці запевняють, що електрика не здорожчає, фахівці впевнені в зворотному. Очікують, що в кращому випадку тарифи зростуть на чверть, у гіршому – аж у 1,5-2 рази.

Такі коливання стануть шоком для української економіки.

Подорожчання електроенергії для бізнесу призведе до цепної реакції, за рахунок якої бізнес стане менш конкурентноздатним, платитиме менше податків, буде інфляція і пізніше – девальвація. З острахом нового ринку чекають і місцеві громади, адже зростання цін найсильніше вдарить по житлово-комунальній сфері. І як саме закон працюватиме, на місцях досі не знають.

Та вже зараз зрозуміло: навіть за невеликого зростання тарифів на світло збанкрутують українські водоканали. Буквально за місяць. Адже синхронно підвищити свої тарифи вони не встигнуть, їм їх встановлює Нацкомісія з енергетики. А в борг електрику водоканалам більше не продадуть.

Читайте: В Україні може здорожчати електроенергія: чому та на скільки

Муніципалітети та комунальники наполягають: такий ринок електрики до добра не доведе. Тож реформу потрібно перенести та добряче доопрацювати. А потім – ще й протестувати. Солідарні з такою позицією і народні депутати.

Нині парламенту рекомендують відтермінувати ринок на 3 місяці. Та комунальники попереджають: так швидко все не протестуєш. І бояться, що реформа може зірвати опалювальний сезон. Тож радять перенести ринок на весну.

Та поки Верховна Рада так і не ухвалила потрібного рішення. Тож вітчизняні споживачі електрики очікують як ніколи «спекотного» липня.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чи зростуть ціни на світло.

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