Водопостачання Івано-Франківська під загрозою через вилив нафти у річку

На Прикарпатті просто в річку тече тонна нафти, хтось навмисно пошкодив трубопровід. Другий день нафту намагаються зібрати, та вода й досі вкрита чорними плямами. Це величезна шкода усьому живому в річці. Гірський потік загатили гіллям, нафтову гущу намагаються виловити за допомогою палиць, лопат та граблів.

Забруднена вода тече в Бистрицю Надвірнянську, а ця річка наповнює водозабір, яким користується увесь Івано-Франківськ. За 2019 рік було щонайменше 10 подібних випадків, визнають нафтовики. Утім якісно протидіяти надзвичайній ситуації досі не навчилися. Деталі у сюжеті Катерини Курбанової.

Нагадаємо, на засіданні уряду ухвалили законопроект Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення. Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.