Води було по коліна: у Вінниці злива підтопила вулиці
У Вінниці пройшла сильна злива, яка затопила кілька районів міста та повалила дерева.
Окрім того, одне дерево впало на дах тролейбуса з пасажирами. На щастя, постраждалих немає. А ще два стовбури потрощили кілька легкових автомобіля.
На восьми вулицях Вінниці працюють рятувальники, а працівники ДСНС досі відкачують воду з приватних будинків, де рівень води інколи сягав до півметра.
Негода у Києві
Також сильна злива була і у столиці України. Вулиці затопило. Через підтоплення доріг було ускладнено рух. На деяких автошляхах сервіси показували максимальний рівень заторів. Проте вже до обіду ситуація на дорогах покращилася.
2020-08-26
Теги: Вінниця, Злива, Злива в Україні