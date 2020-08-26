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Води було по коліна: у Вінниці злива підтопила вулиці

У Вінниці пройшла сильна злива, яка затопила кілька районів міста та повалила дерева.

Окрім того, одне дерево впало на дах тролейбуса з пасажирами. На щастя, постраждалих немає. А ще два стовбури потрощили кілька легкових автомобіля.

На восьми вулицях Вінниці працюють рятувальники, а працівники ДСНС досі відкачують воду з приватних будинків, де рівень води інколи сягав до півметра.

Негода у Києві

Також сильна злива була і у столиці України. Вулиці затопило. Через підтоплення доріг було ускладнено рух. На деяких автошляхах сервіси показували максимальний рівень заторів. Проте вже до обіду ситуація на дорогах покращилася.

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